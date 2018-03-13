С 15 марта в отселенном городе Чернобыль, что в зоне отчуждения для посетителей откроют музей "Звезда Полынь", передает со ссылкой на .

Здесь собраны фотографии, на которых можно проследить историю превращения территории с места ядерной катастрофы в зону внедрения новейших технологий и лабораторию "под открытым небом", сообщают в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.

На территории музея постоянно демонстрировать уникальные кадры из самых популярных для посещения мест: города Чернобыль и Припять, градирен и объекта "Дуга".

Помещение музея было отреставрировано еще в 2011 году (до аварии в помещении работал кинотеатр "Украина" - Gazeta.ua), но в течение последних 7 лет оно не эксплуатировалось.

"Зона отчуждения ежегодно привлекает внимание все большего количества людей. Для нас важно обеспечить комфортное и безопасное бытие посетителей на этой территории и предоставить им как можно более полную информацию о Чернобыльской аварии и ее последствия. В этом музее посетители смогут воочию увидеть, как зона отчуждения превращалась на "территорию изменений", - рассказывает председатель агентства Виталий Петрук.

В сети появились яркие фотографии работников, которые продолжают поддерживать жизнедеятельность в Чернобыльской зоне отчуждения. О буднях сотрудников Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская " рассказала фотоагентства "The Gate Agency".

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