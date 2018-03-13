Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявляет, что Украине стоит бойкотировать девятый этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Об этом он написал в Facebook, передает со ссылкой на .

"Федерации биатлона , Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наше биатлонное общество должно стать участником этой акции", - сообщил Жданов.

Он отметил, что это его позиция как министра и гражданина.

"Россия - государство-агрессор, которая оккупировала часть нашей территории. Россия - государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики", - написал Жданов.

Министр призвал международные федерации "не назначать международных спортивных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса".

Федерации биатлона , Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наша...

Опубликовано Игорем Ждановым 13 март 2018 г.

Напомним, 19 февраля серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон призвал к бойкоту этапа Кубка мира в России.

Впоследствии о бойкоте заявили и Чехия.

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