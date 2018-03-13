В Украине нелегальные перевозки на рынке такси составляют около 95%, передает со ссылкой на .

"В 2017 году было проведено общегосударственные мероприятия по выявлению нелегальных перевозчиков на рынке такси. Вне правового поля на рынке такси работают около 95% перевозчиков", - заявил глава Государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк, пишет Сегодня.

Контролировать работу диспетчерских центров практически невозможно. Они выполняют функцию передатчика заказ.

"Вопрос об ответственности в случае причинения вреда жизни или здоровью пассажиров такси особенно остро встал после выхода на рынок онлайн-платформ, которые дают возможность предоставлять услуги по перевозке пассажиров в режиме такси. Данные онлайн-платформы позволяют находить клиентов как обычным водителям, так и лицам, осуществляющим перевозки пассажиров на постоянной основе", - говорит адвокат ЮК "Де-Юре" Артем Шевцов.

Подавляющее большинство таксистов не имеют соответствующей лицензии на перевозку пассажиров в такси.

"Страхование пассажиров не обеспечивается должным образом. Так называемые службы такси - только посредники, с базами данных, между водителем и пассажиром. Получить возмещение за нанесенный убыток при получении услуг по перевозке, будет крайне трудно", - комментирует адвокат Михаил Цуркан.

Сервис вызова такси Uber поднял тарифы на поездки с uberX в , Днипре, Львове, Запорожье, Харькове. В компании пояснили, что пошли на такой шаг ради увеличения количества автомобилей и уменьшения времени подачи авто.

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