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|СБУ наказала поляка, который публично сжег украинский герб
|13.03.2018 21:02
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Правоохранители определили наказание для поляка, который публично сжег герб Украины в камине.
Об этом сообщает пресс-служба .
Гражданина Польши, который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя, за публичное надругательство над стилизованным изображением Малого Государственного Герба Украины депортировали с запретом въезда,передает со ссылкой на .
"Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушителя принудительно возвращено на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.
В Службе безопасности отметили, что принудительно выдворили студента за совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцов, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти.
Инцидент с надругательством над государственным символом Украины произошел в Тернополе, когда 19-летний поляк сжег герб в камине.