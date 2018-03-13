Народный депутат от "Оппозиционного блока" почти два года не ходит на работу в парламент.

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

"Народный депутат в последний раз был зарегистрирован на пленарном заседании Верховной Рады 17 июня 2016 года. С тех пор нардеп не посетил ни одного из только 195 заседаний . - единственный народный депутат, который пропустил все заседания в 2017 году", - говорится в сообщении.

Всего за более чем три года работы парламента политик посетил 38% пленарных заседаний и принял участие в 3% голосований. Имел только одно выступление с места. Является автором четырех проектов законов, ни один из которых не был принят,передает со ссылкой на .

Генеральный прокурор Юрий 16 февраля направил в Верховную Раду представление на согласие привлечь к уголовной ответственности народного депутата от "Оппоблока" Евгения Бакулина. Его подозревают по статьям "создание организованной преступной группировки" и "хищение государственных средств".

В 2007-м и в 2010-2014 годах Бакулин занимал должность председателя правления НАК " Украины". После Революции достоинства его арестовали по делу о хищении государственного имущества и средств в отдельно крупных размерах. Через месяц Печерский суд отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн вместо 1,5 млрд. В том же году дело закрыли, а обвинения сняли.

12 марта регламентный комитет единогласно рекомендовал парламенту снять депутатскую неприкосновенность, поймать и арестовать Бакулина.

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