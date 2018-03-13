В Австралии 68-летняя женщина поймала окуня огромных размеров.

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Сью Элкок рассказала, что решила порыбачить с сыном. Когда рыба клюнула, женщина сразу поняла, что ее размеры гигантские. Вытянуть улов бабушке помог сын и еще двое рыбаков. Окунь весит 60 кг и имеет длину 162 сантиметра.

"Когда он поднял голову из воды, я просто не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик", - сказала Сью.

Длина рыбы на 5 см больше, чем рост самой женщины.

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