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В Австралии поймали окуня невероятных размеров
13.03.2018 21:39
В Австралии поймали окуня невероятных размеров По теме:

В Австралии 68-летняя женщина поймала окуня огромных размеров.

Об этом передает со ссылкой на .

Сью Элкок рассказала, что решила порыбачить с сыном. Когда рыба клюнула, женщина сразу поняла, что ее размеры гигантские. Вытянуть улов бабушке помог сын и еще двое рыбаков. Окунь весит 60 кг и имеет длину 162 сантиметра.

"Когда он поднял голову из воды, я просто не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик", - сказала Сью.

Длина рыбы на 5 см больше, чем рост самой женщины.

 







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