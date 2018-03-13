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|Киев страдает от подтопления: вода заливает улицы, автомобили и дома
|13.03.2018 22:02
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Среди ул. Фанерной в Дарницком районе от таяния снега и дождя образовалась огромная лужа.
Водители пытаются проехать по улице, которая превратилась в озеро, чтобы сэкономить время. Машины глохнут посреди водоема, теряют государственные номера автомобилей,передает со ссылкой на . Некоторые, чтобы вытолкнуть транспортное средство, вынуждены открывать двери, набирая полный салон воды. На место регулярно приезжают эвакуаторы и забирают авто, которые вышли из строя. За два дня в беду попали более десятка машин.
Киевавтодор вместо того, чтобы откачать воду, перекрыли движение транспорта, сообщила пресс-служба коммунальной корпорации.
"В связи с поднятием уровня воды в открытом русле (мелиоративный канал), которое находится на балансе КП "Плесо", возникло подтопление проезжей части ул. Фанерной, следовательно движение транспорта по указанной улице ограничен", - говорится в сообщении коммунальщиков.Киевавтодор просит водителей временно выбирать другие маршруты движения.
Возле станции метро Позняки в появилось целое озеро возле транспортной развязки на путепроводе."Снег никто не убирал в этом месте, дети катались на санках со склона. После оттепели он растаял и собрался в месте, где пешеходная дорожка ведет к метро. Озеро здесь уже второй день, никто не приезжает откачивать воду", - сказал локальный житель Олег Сторожук.
Многие жители жилого массива, идущие к метро, вынуждены переходить с тротуара, который залило водой, и идти к подземному переходу в обход.
Также затопило улицу Зои Гайдай, 4, на Оболони.В Киево-Святошинском районе из-за таяния снега подтапливает дома. В результате таяния снега было затоплено подвальное помещение и прилегающую территорию многоэтажного жилого дома, сообщает ДСНС.
Огромная лужа между домом на ул. Воскресенская 12г и автостоянкой на Воскресенской, 2 в бьется током.