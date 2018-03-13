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|Порошенко призвал G7 не признавать выборы в аннексированном Крыму
|13.03.2018 22:17
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призвал страны G7 осудить и не признавать российские выборы в оккупированном Крыму. Об этом говорится в обращении Петра Порошенко размешенном на сайте главы государства, он сообщил во время встречи с послами Большой семерки (G7): , Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Канады.
В частности, он заявляет, что сейчас необходимо обсудить российские выборы 18 марта и получить однозначную реакцию стран G7 по непризнанию этих выборов, передает со ссылкой на .
"Я хотел бы обсудить российские выборы 18 марта. Это было бы критически важным для нас получить ваше (послов Большой семерки – ред) твердое заявление относительно осуждения и непризнания российских выборов в Крыму", - заявил Порошенко.
"Мы очень ценим вашу твердую предыдущую позицию", - добавил он.
Глава государства также обратился к присутствующему на встрече Главе Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли и поблагодарил его и Вице-президента Еврокомиссии за вчерашнюю сильную позицию Европейского Союза.
"Было бы также важно, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга там выборов", - подчеркнул президент, добавив, что речь идет о представителях Франции, Австрии и Финляндии.
"Это может разрушить политику "единого голоса" по выборам в Крыму", - считает Порошенко.
Напомним, как сообщалось ранее, 19 марта, министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует обсудить с министрами иностранных дел ЕС вопрос введения санкций против организаторов выборов президента России в анексованому Крыму.