В , 22-летний вор обокрал квартиру французского дипломата.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры .

Злоумышленник воспользовался дубликатами ключей, чтобы проникнуть в квартиру, общая сумма украденного составляет около 740 тыс. гривен. Известно, что ограбили представителя дипломатического корпуса Французской республики в Украине, который проживал в доме по ул. Михайловской вместе с женой. Вор имеет сообщников, которые ему помогали, однако пока их лица не установлены. Преступнеком оказался 22-летний гражданин Украины, который родился в городе Шахтерск Донецкой области,передает со ссылкой на .

Следователи открыли производство по статье "Тайное, по предварительному сговору группой лиц, хищения чужого имущества, объединенное с проникновением в жилище". Сейчас продолжается досудебное расследование после которого изберут наказание для злоумышленника.

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