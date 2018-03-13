После длительного перерыва Харьковское авиапредприятие возобновляет производство сверхлегких самолетов ХАЗ-30.

Эти машины предназначены для обучения пилотирования, сообщают в Департаменте внешнеэкономической деятельности Харьковской ,передает со ссылкой на .

"Их позиционируют, как надежные, безопасные и простые в управлении. Даже посадка с остановленным двигателем не вызывает затруднений и существенно не отличается от штатного режима. Поэтому они прекрасно подходят для всех, кто только начинает свое авиационное жизни и хочет научиться управлять летательным аппаратом, говорит директор департамента Руслан Бойко.

Самолеты уже использует для учебных полетов своих курсантов Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба. Здесь эксплуатируется 4 летательных аппарата.

"Произошло уже пять выпусков курсантов, успешно прошли летную программу на ХАЗ-30 и никаких проблем не возникало. Самолет гораздо проще в управлении и в обслуживании, надежен - он не срывается в" штопор ", даже вогнать очень трудно. Для обучения это прекрасно", - рассказывает руководящих летно-испытательного комплекса ХГАПП Виктор Нечипас.

ХАЗ-30 полностью соответствует требованиям норм летной годности EASA CS-VLA для очень легких самолетов и имеет Сертификат типа № ТЛ 0060. Согласно сертификата он может летать при температуре воздуха 35ºС. Возможность установки дополнительного специального оборудования позволяет использовать ХАЗ-30 для различных авиаработ.

"Машина имеет несколько модификаций. Ее легко можно перенастроить в патрульную или аграрную, а благодаря тому, что она двухместная - в экскурсионную, туристическую или тренировочную", - добавляет Руслан Бойко.

В Одессе на авиационном заводе запустили серийный выпуск самолетов Y1 "Дельфин". Уже изготовили три крылатые "Дельфина". В других цехах на разных стадиях сборки агрегатов находится еще тройка машин. Первые полеты самолета состоялись в 2010 году. Это сверхлегкий четырехместный одномоторный самолет. Машина, предназначенная только для отработки начальных навыков пилотирования.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира