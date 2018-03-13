Председатель Верховной Рады говорит, что не подписывал документы о заграничной командировке Надежды Савченко. Об этом сообщает со ссылкой на .

"Надежда Савченко не обращалась с начала 2018 году к Андрею Парубию с просьбой отправить ее в зарубежную командировку в в Страсбурге. Распоряжение о заграничной командировке председатель не подписывал ", - сказал

Зато на странице в Facebook сестра Надежды Савченко, Вера написала, что нардеп подала заявление о командировке неделю назад.

"Сестра уехала на парламентскую сессию ЕС по вопросу политзаключенных, которая начнется сегодня в 18:00. Завтра там рабочий день и ряд встреч. Во вторник она будет еще там", - сказала Вера Савченко.

Она добавила, что нардеп сообщила об этом в аппарат заранее. С "всеми руководителями" Надежда Савченко поговорить как только вернется.

Ранее СМИ сообщили, что Надежду Савченко вызвали в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана. Сама народный депутат сказала, что узнала о вызове со СМИ. Но приехать не сможет из-конференцию в Страсбурге.

В апреле 2016 председатель заявил, что не будет подписывать заявления народных депутатов о командировке во время пленарных заседаний в Верховной Раде.

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