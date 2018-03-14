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Сооснователь Google показал свое летающее такси
14.03.2018 00:10
Сооснователь Google показал свое летающее такси По теме:

Компания Kitty Hawk, которая создана сооснователем Ларри Пейджем, представила свой пассажирский дрон Cora. На Kitty Hawk было опубликовано видео, в котором показано летательное устройство.







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