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|Сооснователь Google показал свое летающее такси
|14.03.2018 00:10
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Компания Kitty Hawk, которая создана сооснователем Ларри Пейджем, представила свой пассажирский дрон Cora. На Kitty Hawk было опубликовано видео, в котором показано летательное устройство.
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