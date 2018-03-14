Сегодня, 13 марта, в Подольском районе столицы произошла стрельба в супермаркете.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .

Известно, что в магазине возник конфликт между продавцом и покупателями, который урегулировал охранник. Однако, когда правонарушители направлялись к выходу один из них достал пистолет и совершил несколько выстрелов в пол. Одна пуля срикошетила и ранила женщину, которая проходила мимо. Пострадавшую забрала "Скорая" с ранением бедра,передает со ссылкой на .

Полиция задержала стрелявшего и изъяла оружие. Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по статье "Хулиганство".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира