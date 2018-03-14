Национальная сборная Украины по биатлону не поедет на этап Кубка мира в российской Тюмени. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов,передает со ссылкой на .

Такое заявление министр сделал после встречи с президентом федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Соответствующяя информация опубликовал сайт sports.ru.

"Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила должны иметь исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в спорте, не соблюдается антидопинговых правил. Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать на девятом этапе Кубка мира в Тюмени ", - рассказал Жданов.

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени должен был стать последним в сезоне. Соответственно Украинская сборная закончит сезон раньше. Восьмой этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене, с 15 по 18 марта.

Второе место в смешанной эстафете завоевала сборная Украины на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

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