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|В Сети показали танцующего робота-собаку
|14.03.2018 01:13
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В Сети показали танцующего робота-собаку, который был создан специалистами Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Робот способен улавливать ритм и темп, и двигаться под музыку, используя при этом разнообразные движения. Об этом пишет со ссылкой на .
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