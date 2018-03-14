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В Сети показали танцующего робота-собаку
14.03.2018 01:13
В Сети показали танцующего робота-собаку По теме:

В Сети показали танцующего робота-собаку, который был создан специалистами Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Робот способен улавливать ритм и темп, и двигаться под музыку, используя при этом разнообразные движения. Об этом пишет со ссылкой на .







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