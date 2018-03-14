13 марта 1971 канадский хоккеист украинского происхождения Джонни Буцик впервые за карьеру набрал 100 очков по системе гол + пас. К тому времени форварду "Бостона" исполнилось 35 лет.

Событие произошло в матче "Ванкувер Кэнакс" - "Бостон Брюинз". Гости победили 3:6. В одной пятерке с Буцыком играли великие легенды "Бостона" - защитник Бобби Орр и форвард Фил Эспозито.

Всего в том сезоне Джонни набрал 116 очков в чемпионате,передает со ссылкой на .

На восток поехал молодой украинец Джонни Буцик. Высокий, сильный, но совсем не грубый форвард прославился своими силовыми приемами. Он возглавил так называемую "Юки-лайн" - украинскую тройку нападения, где кроме Буцика играли Виктор Стасюк и венгр из Закарпатья Бронко Хорват. За четыре сезона эти трое забросили 251 шайбу и набрали 622 баллов по системе гол + пас.

Но впоследствии карьера партнеров Буцик пошла на спад. А Джонни после 30 лет неожиданно начал много забивать. Да так, что стал двукратным обладателем Кубка Стэнли и довел количество заброшенных шайб в 556 - абсолютный рекорд в истории "Бостона".

Буцик автор еще нескольких рекордов. На его счету 418 матчей подряд в НХЛ. А в возрасте 39 лет он забросил 4 шайбы.



Украинец повесил коньки на гвоздь в 1978 году. Тогда ему было 43.

Удивительно, но еще один рекорд Буцик пал тоже 13 марта. В 1999 году защитник "медведей" Рэй Бурк сыграл 1437-ю игру за "Бостон" и побил еще один рекорд Джонни - по количеству игр в составе "Брюинз".

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