Панорамы японского города Одате в префектуре Акита для сервиса Street View сняли три собаки породы акита-ину. Как сообщается в блоге , животные вместе со своими хозяевами обошли весь населенный пункт и ближайшие окрестности.

На спинах собак Ако, Асуко и Пууко с помощью упряжек были закреплены камеры с обзором в 360 градусов, пишет со ссылкой на .















Сводка.нет - Новости Украины и Мира