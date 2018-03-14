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|В Японии собаки сняли панорамы для карт Google
|14.03.2018 02:23
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Панорамы японского города Одате в префектуре Акита для сервиса Street View сняли три собаки породы акита-ину. Как сообщается в блоге , животные вместе со своими хозяевами обошли весь населенный пункт и ближайшие окрестности.
На спинах собак Ако, Асуко и Пууко с помощью упряжек были закреплены камеры с обзором в 360 градусов, пишет со ссылкой на .
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