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В Японии собаки сняли панорамы для карт Google
14.03.2018 02:23
В Японии собаки сняли панорамы для карт Google По теме:

Панорамы японского города Одате в префектуре Акита для сервиса Street View сняли три собаки породы акита-ину. Как сообщается в блоге , животные вместе со своими хозяевами обошли весь населенный пункт и ближайшие окрестности.

На спинах собак Ако, Асуко и Пууко с помощью упряжек были закреплены камеры с обзором в 360 градусов, пишет со ссылкой на .







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