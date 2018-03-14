Четвертый день соревнований на XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане в Республике Корея принес Украине шесть медалей - 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые.

Чемпионом Паралимпийских игр стал дебютант этих соревнований 18-летний Тарас Радь, который победил в биатлоне на дистанции 12,5 километров сидя. Биатлонистка Оксана Шишкова на дистанции 10 километров между женщин с нарушением зрения завоевала еще одну золотую награду для Украины. Шишкова закрыла все 20 мишеней и финишировала со временем 37 минут 58,9 секунды. Второй стала спортсменка под нейтральным флагом Михайлина Лысова, а бронзовую награду завоевала немка Клара Клуг,передает со ссылкой на .

Серебряную награду для сборной Украины завоевал в соревнованиях мужчин по биатлону Игорь Рептюх. Он стал вторым на дистанции 12,5 километров (стоя). Спортсмен финишировал со временем 35 минут 31,8 секунды. Он отстал от лидера Бенжамина Дав'є на 6,7 секунды. Украинец не закрыл только одну цель. Бронзовую награду завоевал спортсмен из Канады Марк Арендс.

В гонке между мужчин с нарушениями зрения дебютант Паралимпийских игр Александр Казик получил серебряную награду. Он отстал от лидера Юрия Голубя из Белоруссии на 2,7 секунды. Бронзу в этой же дисциплине завоевал еще один украинец Юрий Уткин. Кроме того, украинка Людмила Ляшенко в биатлонной гонке между женщин в дисциплине "стоя" взяла бронзу, преодолев дистанцию 10 километров за 36 минут 23,6 секунды. Золотую и серебряную награды завоевали спортсменки, которые выступают под нейтральным флагом Екатерина Румянцева и Анна Миленина.

В общем медальном зачете украинская паралимпийская сборная имеет 15 наград - 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых. Украинская команда вышла на второе общекомандное место. Впереди - только сборная (17 наград, 6-6-5).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира