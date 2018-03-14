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|В Херсонской области химикатами отравили речку
|14.03.2018 03:11
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В реке Ингулец, большая часть которой находится на территории Херсонской области, обнаружили ядовитые вещества..
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция.
Эксперты зафиксировали в воде превышения количества хлоридов и сульфатов до 8-11 раз,передает со ссылкой на .
"Последние отобраные пробы поверхностной воды за пределами города Снигиревка показали, что по результатам измерений зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации для водоемов рыбохозяйственного использования хлоридов от 3,6 до 8,1 раза, сульфатов - от 8 до 11,2 раза, сухого остатка - от 3,4 до 6,4 раза, железа общего - в 2,1 раза ", - отмечается в сообщении.
Госэкоинспекция сообщает, что после завершения сброса в Ингулец излишков сточных вод будет выполнена санитарная промывка русла реки, то есть замена загрязненной воды на пресную. Такие действия должны улучшить экологическое состояние реки в начале вегетационного сезона, ведь во время него из реки осуществляется водозабор на орошение. Воду из Ингула используют для орошения полей в Херсонской и Николаевской областях.
В вегетационный период вода из реки Ингулец используется для полива орошаемых земель в Херсонской и Николаевской областях.
В пригороде Черкас река из нечистот стекает прямо в . Стоки с маслянистой пленкой не замерзают при минусовой температуре, а вокруг стоит вонь.