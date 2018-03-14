По состоянию на 13 марта цены на украинских АЗС в среднем уменьшились на 50 коп./л.

Сети AMIC, SOCAR, Chipo, "Автопорт", "Азовнефтепродукт" и "Нефтек" снизили стоимость бензина на 50 коп./л. В Glusco топливо подешевело на 40 коп./л. Литр А-92 продают по 28,55 грн, А-95 - по 29,55 грн. Бензин марки А-95 + стоит 30,55 грн/л, а ДТ - 27,05 грн/л. Автогаз в сети продают по 12,99 грн/л, пишет enkorr.

Сети Shell, "Параллель", "БРСМ-Нафта", Marshal и Mango опустили цены на 0,2-1,28 грн/л.ти от АЗС стоимость топлива колеблется от 27,90 грн до 31,99 грн,передает со ссылкой на .

Литр ДТ в среднем нужно заплатить 27,70 грн. Цены отличаются от 25,90 грн до 29,49 грн. Автогаз в среднем стоит 12,35 грн. Минимальная стоимость - 10,80 грн, максимальная - 13,89 грн.

Цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь с 12 февраля. Главным образом это произошло из-за снижения мировых цен нефти и укрепление курса гривны.

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