В школе в Тернопольской области произошла массовая драка между учащимися, педагогами и родителями. Школьный психолог Оксана Ковалисько проводила беседы с учениками, которые подрались на перемене, когда в класс вошел учитель истории. Педагог начал выталкивать 11-классников в коридор, передает со ссылкой на .

"Я услышала как господин Лотоцкий оскорбляет нецензурными словами детей, дает пинка и выгоняет из класса. Потом он зашел в класс. Я вышла, чтобы посмотреть на тех учеников - в ответ услышала брань. Начала оправдываться и почувствовала пинки", - рассказывает Оксана Ковалисько.

Она утверждает, что ее избил учитель истории, который на работу уже не ходит. Несколько дней мужчина находится в травматологическом отделении. По словам медиков, его состояние сейчас средней тяжести. В историка, говорит врач, сотрясение мозга и ушибы мягких частей лица.

Как рассказал учитель истории, его избил отец одного из учеников, которым учитель сделал замечание.

"Ни с того ни с сего, я еще хотел несколько слов сказать. Он подъехал машиной. Все так быстро произошло. У меня сразу головокружение, кровь пошла носом", - рассказывает Зиновий Лотоцкий.

Однако психолог говорит, что конфликт начал учитель истории, который к тому же был пьян. Директор это отрицает.

"Он сказал, что у него давление, следовательно лицо было красное", - уверяет директор школы Лариса Корник.

Из-за драки полиция открыла сразу два уголовных дела. Заявление об избиении написали оба педагога. Виновнику конфликта грозит до одного года исправительных работ.

В Кременчуге Полтавской области двое семиклассников 13 и 14 лет в оказались в больнице после драки. Конфликт возник на перемене, когда один ученик толкнул другого. Первый парень получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому на левом глазу. Другой - ушиб паховой области. Родители написали встречные заявления и правоохранители разбираются в ситуации.

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