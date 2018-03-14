Председатель правления НАК " Украины" Андрей Коболев внес предложение в Европарламент дать оценку действиям российского "Газпрома" и его попытки искусственно вызвать газовый кризис. Об этом сообщил Андрей Коболев, передает со ссылкой на .

"Говорили об искусственном газовом кризисе, который "" попытался создать в начале марта этого года. Мы предложили Европейскому парламенту дать свою оценку тому, что произошло. Будет для этого создана группа или комиссия - это уже нюансы работы Европарламента", - сказал Коболев.

По словам председателя правления "Нафтогаза", главная проблема газовых кризисов 2006 и 2009 годов заключается в том, что в Европе, которую задели оба кризиса, не смогли дать оценки тому, что реально произошло.

"И это очень большая проблема отношений между нами и "Газпромом", Европой и "Газпромом", потому что россияне ведут себя и действуют против правил рынка, нарушают контракты, нарушают законы, нарушают решения судов, и никто не называет black-black, white-white. Им никто из Европы не говорит: "Смотрите, уважаемые, вы не выполнили условия контракта. You failed (вы провалили дело - ред.)", - отметил Коболев.

Он также убежден, что изучение этого опыта также является важным в принятии решения относительно строительства газопровода "Северный поток-2".

"Важно начать это говорить, потому что без этого очень трудно давать оценки их ("Газпрома" - ред.) действиям вообще и, например, очень тяжело говорить, нужен ли Европе "Северный поток-2"", добавил Коболев.

Напомним, после выигрыша в Стокгольмском арбитраже "Нафтогазом" иска к российскому "Газпрому" (его обязали выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов), "" заявил, что разрывает контракты с "Нафтогазом". В то же время, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Недавно глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что процесс расторжения контрактов с НАК " Украины" займет 1,5-2 года.

Добавим, что пять европейских стран поддержали украинскую инициативу относительно опасности строительства "Северного потока-2", как фактора дестабилизации и давления на .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира