Коррупция высшего руководства Украины играет на руку России, которая и так имеет большое влияние на украинскую политику.

Об этом в кулуарах парламента сказал народный депутат Егор ,передает со ссылкой на .

"Не секрет, что руководство государства, и не только часто прикрываются российской угрозой, когда надо оправдывать свое "право" дальше воровать. Это трагическая ситуация. Потому что Россия реально имеет огромное влияние на украинскую политику - самое большое. Путин в украинской политике - самый сильный игрок, как это не страшно звучит.

Воровство того же Порошенко, коррумпированность украинских чиновников очень выгодны России. Они ослабляют оборону, деморализуют украинское общество, разрушают наше продвижение на Запад гораздо лучше, чем любые российские войска. В этом смысле, это тоже агенты Кремля", - сказал .

Генеральный прокурор Юрий признался, что до сих пор не удалось посадить за решетку "большую рыбу" между коррупционеров. Всего в 2017 году выявили более 9400 коррумпированных чиновников. Направили в суд 2400 обвинительных актов. 1692 получили приговоры. Чиновников категории "А" между них нет.

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