После нескольких недель непростых промоутерских переговоров договор на бой между Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом все таки подписали. Он пройдет на 20-тысячной арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, , менее чем за два месяца - 12 мая. Будет показан на телеканале ESPN, передает со ссылкой на .

Линарес в четвертый раз будет защищать титул WBA в легком весе. Для встречи с ним Ломаченко поднимется из второй полулегкого - чтобы завоевать чемпионский титул в третьей весовой категории. Хорхе уже успел этого достичь более трех лет назад.

Многие скептически смотрел на возможность договориться об этом поединке. В основном из-за непростых отношений между промоутерской компанией "Top Rank", которая представляет интересы украинца, и "Golden Boy Promotions" - сопромоутера венесуэльца. Но противоречия между промоутерами не воспрепятствовали проведению ожидаемого мегафайта между двумя бойцами в расцвете сил.

Этот поединок - именно то, что нужно Василию на этом этапе карьеры

Главные козыри Линареса - больший опыт и лучшее качество оппозиции в профи, преимущество в антропометрии - 3 см в росте и 9 см в размахе рук, и, вероятно, более сильный разовый удар. Он быстрый, маневренный, хорошо обученный и грамотный боксер. Василию с ним точно не будет легко. Но с таким соперником он сможет показать весь технико-тактический запас, которым сейчас владеет. Линарес не сдастся на табуретке, как четыре предыдущих соперника Ломаченко. Он даст бой и возможность проявить свои лучшие качества украинцу. Этот поединок - именно то, что нужно Василию на этом этапе карьеры. Он сможет продемонстрировать свой максимум и в хорошем стиле одержать победу. И Линарес - именно тот соперник, после прохождения которого Ломаченко впервые сможет возглавить рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

32-летний Линарес не знает поражений 6 лет. Его победная серия состоит из 13 поединков. Всего с декабря 2002 года - начала профи-карьеры - венесуэлец одержал 44 победы, 27 нокаутом, и потерпел три поражения - все нокаутом. 30-летний Ломаченко за 4,5 года в профи-боксе выиграл 10 боев, 8 нокаутов, и один проиграл.

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