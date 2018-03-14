создаст систему ареста счетов должников. Чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга.

Введение электронного ареста средств, находящихся на счетах должника в банках, один из приоритетных шагов реформы принудительного исполнения решений. Украина взяла обязательство перед о принятии закона, который автоматизирует процесс сбора и принудительно взыскания долга, сообщили в пресс-службе Минюста,передает со ссылкой на .

Сейчас исполнителя информируют о счетах должника путем направления запроса в Государственную фискальную службу.

Такие данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Получить информацию о счетах граждан можно путем направления запросов ко всем банковских учреждений страны по почте.

В таком случае должники успевают вывести средства со счетов. Иногда постановление теряется и не поступает в банк.

Украины запустило Единый список должников алиментов, куда включены лица, которые имеют долги по уплате алиментов более 3 месяцев. Реестр должников находится на официальном сайте Министерства юстиции, где по фамилии и дате рождения можно найти человека, который имеет долг по уплате алиментов.

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