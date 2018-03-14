Уровень зарплат отражает развитие экономики страны и приблизительно пропорционален ВВП на душу населения, об этом рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, передает со ссылкой на .

"Реальные доходы населения зависят от эффективности экономики, производительности труда. Власти, теоретически, имеют административные рычаги, чтобы искусственно увеличить зарплаты. Но только номинальные количество бумажек, которые получает работник. Реальные зарплаты это количество товаров и услуг, которые можно за эти бумажки получить. Административно их увеличить нельзя. Рост реальных доходов возможен только вместе с ростом экономики", - говорит Вадим Иосуб.

Средняя почасовая оплата труда в Украине составляет около $1,95, Беларуси - $2,45, России - $5.

"Если административно увеличивать номинальные зарплаты без соответствующего роста производительности труда, это приведет к росту цен, курса валют. И в результате, несмотря на увеличившееся количество бумажек в кошельке, покупательная способность даже упадет. То есть богаче население не станет", - отметил аналитик.

По словам эксперта, призывы увеличит зарплаты не более чем популизм.

"Правительство должно создать условия для устойчивого роста экономики. Будет расти экономика будут больше получать работники предприятий. А благодаря увеличению налоговых отчислений, смогут расти и зарплаты бюджетников", - добавил Вадим Иосуб.

1 апреля в Украине заработает антирейтинг предприятий. Начнется взыскания задолженности по заработной плате в пользу работников. Создадут мобильные штабы и группы, которые будут выезжать в конкретные предприятия. В исполнительной службе находится более 500 тыс. исполнительных разбирательств по принудительному взысканию задолженности по зарплате.

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