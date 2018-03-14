Президенту Украины Петру Порошенко волонтеры и добровольцы Тернополя вернули врученные им ранее государственные награды, передает со ссылкой на .

Таким поступком они выразили протест против жесткого разгона силовиками палаточного городка под Радой.

“Это поддержка тем воинам, которые четыре года защищали нашу родную землю и небо. Я был с ними на Востоке и видел, что они теряли здоровье и жизнь”, – объяснил в комментарии Василий Конько, руководитель волонтерской организации “Восток и Запад объединяйтесь навсегда”.

Награды в Тернополе вернули 11 добровольцев и волонтеров.

В знак протесту на звіряче побиття, та розгін наметового містечка під , бійці, волонтери та добровольці Тернопільщини повертають свої нагороди за підписом порошенка — Evhen (@evhen_n)

“В знак протеста против зверского избиения и разгон палаточного городка под , бойцы, волонтеры и добровольцы Тернопольщины возвращают свои награды за подписью Порошенко”, – говорится в Twitter-сообщении.

Напомним, таким же образом поступили двое участников боевых действий Вильгельм Кройц и Виктор Хомяк в Виннице. Бойцы вернули Порошенко свои боевые награды.

«Я поддерживаю своих побратимов, которых жестоко избили. Я не хочу иметь такую награду, подписанную президентом. Я кровью заплатил за нее», – сказал ветеран АТО Вильгельм Кройц.

«Я воевал, а за что? За этих депутатов, которые не пришли? Передайте пожалуйста Петра Алексеевичу», -отметил Виктор Хомяк.

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