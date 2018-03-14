Похоже, хорошие новости для владельцев авто на еврономерах.

Хотя, это еще спорный вопрос, поскольку не ясно, насколько «символическим» будет сбор за езду на нерастаможенном автомобилей по территории Украины, передает со ссылкой на .

Если перейти к сути, по словам Александра Кирша, главы подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам совершенствования Налогового кодекса, «уже достигнут очень сложный экономический и политический консенсус. В результате последних акций протеста и работы в комитете вышли на решение о том, что владельцы авто на еврономерах заплатят в Госбюджет символический взнос», — заявил Кирш.

Об этом народный депутат заявил в интервью изданию «», добавив, что может быть введен спецсбор для автомобилей с иностранной регистрацией, которые пересекают нашу границу, в том числе транзитом, например, из России в Крым или из Европы.

Но! По словам Кирша, «Для авто с российскими номерами однозначно можно вводить такой спецсбор. Что касается авто из Польши, Венгрии, Словакии, то эти страны поставляют нам сейчас газ. Поэтому на фоне ухудшения отношений с той же Польшей и Венгрией, введение дополнительных сборов или ограничений нецелесообразно. Такой сбор можно вводить для авто с иностранной регистрацией, исключая страны ЕС», — считает глава подкомитета.

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