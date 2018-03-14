На отечественных АЗС наблюдается снижение цен на автомобильное топливо, пишет со ссылкой на .

В частности, сети АЗС WOG и ОККО в течение пяти дней снизили цены на бензин и дизтопливо на примерно 50 коп. за один литр. В тоже время, в сети KLO бензин подешевел на 1 гривну.

Такими новостями поделилась Консалтинговая группа А-95.

На сегодняшний день на заправках ОККО бензин марки А-92 стоит 30,49 грн. за литр, А-95 – 31,49 грн. за литр, А-95+ - 32,49 грн. за литр, дизельное топливо – 29,99 грн. за литр.

В сети WOG цена бензина А-92 снизилась до 30,45 грн. за литр, А-95 – 31,45 грн. за литр, А-95+ – 32,45 грн. за литр, ДТ – 28,95 грн. за литр.

Автозаправочные комплексы KLO снизили ценники на бензин А-92 и А-95 на 1 грн., – соответственно, до 27,99 грн. за литр и 28,99 грн. за литр. Бензин А-95+ теперь стоит 31,29 грн. за литр, дизтопливо - 26,99 грн. за литр.

В среднем по Украине цены на автомобильное топливо снизились на 8-14 копеек за литр.

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