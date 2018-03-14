Каждая болезнь связана с энергетикой организма человека. Какие-то недуги имеют психосоматическую природу возникновения, другие – вирусную, третьи – бактериальную.

Все их можно лечить как традиционным способом с помощью лекарств или обратиться к народным средствам, многие из которых уходят корнями в далекое прошлое. Например, можно получить исцеление, если использовать силу молитвы, проводить исцеляющие ритуалы или посадить болезнь в горшок, пишет со ссылкой на .

Многочисленные отзывы о подобном методе лечения свидетельствуют об эффективности такого народного способа врачевания. Оказывается, самый обыкновенный горшок с цветком может привести к скорому исцелению.

Специфика обряда

Прежде чем приступать к проведению ритуала, внимательно прочитайте технику выполнения и четко следуйте каждому шагу. Те, кому помогло такое лечение, просто купили необходимые семена и сделали все в соответствии с рекомендациями.

Сажать растение можно в определенные лунные дни, иначе обряд просто не подействует. Также учтите, что техника работает только на убывающей луне. Старайтесь не забывать выполнить это условие, так как именно в этот период можно собрать всю негативную энергию и избавиться от нее. Горшок можете выбирать по своему вкусу. Емкость не имеет значения для результата обряда. Старайтесь взять хорошую почву, чтобы ваше растение точно смогло прорасти. Плохое качество земли повлияет на вероятность развития луковицы, семян или зернышек. Сажая болезнь, не забудьте добавить в горшок, кроме будущего растения, выделения больного:

моча – болезнь связана с мочеполовой системой;

гной – раны, воспалительные процессы, пролежни и другие заболевания, при которых выделяется гной;

кровь – болезни суставов, костей, внутренних органов;

слюна – заболевания головного мозга, сосудов.

Таким образом, вы соедините энергетику человека с цветком, и недуг сможет уйти на росток.

Учтите, что каждому недугу соответствует определенная планета: Марс ‒ отиты, воспаления легких, геморрой, головные боли, ОРВИ, диарея, запоры;

Луна – гнойные раны, болезни костей и суставов, эпилепсия, гельминты, педикулез;

Венера – заболевания мочеполовой сферы;

Меркурий – заболевания сосудов и головного мозга, панические атаки, посттравматические состояния, заикание, зубная боль, акне;

Юпитер – заболевания сердечнососудистой системы и желудочно-кишечного тракта, болезни органов зрения и опорно-двигательного аппарата, ангина.

Солнце – ожоги и обморожения кожных покровов, диабет, инфекционные заболевания, последствия травм, инфарктов и инсультов;

Сатурн – рак и заболевания кожи. Выбирайте семена, исходя из покровительствующих им планет:

Солнце – лавр, олива, омела, шафран, чистотел, подсолнечник, камнеломка;

Марс – алоэ, табак, лук, чеснок, перец, редис;

Венера – незабудка, брусника, вербена, бузина, плющ, щавель;

Юпитер – роза, кунжут, фиалка, мята, василек;

Луна – камелия, астра, морковь, дурман;

Сатурн – флоксы, фезалис, ревень, анютины глазки, укроп;

Меркурий – маргаритки, клевер, анис, валериана.

Ни в коем случае не используйте саженцы или отростки. Это могут быть только семена или луковицы.

Как посадить болезнь в горшок: описание ритуала

Перед тем как приступить к выполнению обряда, и посадить болезнь в горшок, смешайте немного выделений больного с подготовленной почвой, а затем положите зернышко, семя или луковицу.

Постарайтесь отнестись к цветочку с благодарностью, уважением и любовью. Ведь растение тоже живое, и оно жертвует свою жизнь ради выздоровления вашего или близкого вам человека. Поэтому, как только посадите семя, скажите: «Молю тебя (название растения), излечи от недуга (имя больного), помоги окрепнуть и исцелиться. Забери, пожалуйста, болезнь себе. Я буду очень благодарна за твою неоценимую услугу».

Исцеление наступит через шесть-семь дней, после того как цветочек начнет расти. Как только заметите появившуюся зелень, немедленно выкапывайте зарождающееся растение с корнем и уничтожайте. Если вы использовали гной или кровь с почвой, тогда цветок нужно сжечь, а в случае применения слез и мочи – выбросьте в речку.

После того, как избавитесь от растения, не забудьте посадить два новых цветка, как благодарность природе за ее услугу в лечении недуга и в качестве откупа за уничтожение саженца.

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