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|Передовая – это не только Донбасс: жесткий пост о борьбе с "русским миром"
|14.03.2018 12:02
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Пользователей социальных сетей впечатлили слова режиссера Леонида Канфера о борьбе с "русским миром", которая, по его мнению, ведется вовсе не на передовой на Донбассе.
Об этом Канфер написал на своей странице в передает
"Русский мир -- это власть, которая ворует у своих же и своим воровством заставляет смотреть сограждан в другую сторону -- в сторону России. Людей самих подталкивают в этот восточный ад", - считает Канфер.
При этом режиссер отметил, что борьба с "русским миром" происходит в каждом украинском городе.
"Поэтому, друзья мои, передовая для меня -- не только и не столько Донбасс. Это каждый двор и каждый вор. И если бы каждый гаденыш, каждый крысеныш, кому по**й, знал, что за это его поднимут на вилы, была бы совсем другая ситуация. Борьба с русским миром начинается с нормального асфальта, с нормальных налогов и равенства перед законом", - поведал режиссер.