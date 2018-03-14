Под Киевом в знаменитой охотничьей резиденции экс-президента Виктора Януковича в Сухолучье группа бывших и нынешних нардепов устраивает для власть имущих настоящую «царскую охоту», пишет со ссылкой на

За отдельную плату ВИП-гостям привозят дичь на отстрел, а после якобы ведут париться в бане. Среди гостей, как говорят экологи, есть как чиновники времен Януковича, так и нынешние.

Село Сухолучье в Вышгородском районе, которое находится в 80 км от столицы, известно как охотничье хозяйство экс-президента Виктора Януковича. Попасть обычному человеку туда трудно — по всему периметру въезды на территорию хозяйства закрыты заборами.

«Простые люди сюда не попадают. В Сухолучье ездят охотиться из АП, Кабмина и Верховной Рады», — говорит директор эколого-культурного центра Владимир Борейко.

По его словам, поголовью живущих здесь животных позавидовали бы и заповедники. В Сухолучье ранее содержали 500 диких кабанов, 350 оленей, 90 лосей, 270 косуль. Кроме того, в вольерах развели 200 фазанов, 700 уток, несколько сот перепелов. После бегства Януковича поголовье значительно уменьшилось, но его количество все еще внушительное. А для удобства выстроено 800 охотничьих вышек.

«Правда, на вышках здесь никто не стоит. Охота в этом месте подразумевает комплекс услуг, и одной стрельбой не ограничивается. В среднем расценки такие: 20–40 тысяч гривен за кабанчика. Плюс ко всему в цену входят баня, проживание в охотничьих домиках», — говорит Борейко.

Как рассказал губернатор Киевской области Александр Горган, представители управления лесного и охотничьего хозяйства уже не раз пресекали браконьерство в Сухолучье.

«Несколько раз к нам поступала информация о фактах браконьерства, мы сразу реагировали», — сказал Горган, пообещав, что еще раз разберется. Что касается только комплекса услуг, о котором говорит Борейко, то Горган уверяет: ничего не знает.

Юридически вся территория принадлежит Днепровско-Тетеревскому лесоохотничьему хозяйству, но охотничье хозяйство на территории 30 тыс. гектаров ведет ГО «Общество охотников и рыбаков «Кедр», учредителями которого являются очень известные личности.

Так, согласно реестру юрлиц, основателями ГО числятся экс-вице-премьер, а ныне глава «Оппозиционного блока» , экс-глава «Укравтодора» и экс-глава Черкасской облгосадминистрации . Впрочем, в Гослесагентстве говорят, что деятельность «Кедра» не превышает утвержденных лимитов добычи диких охотничьих животных. «За сезон охоты 2017–2018 в «Кедре» убили 48 оленей и 20 косуль», — отметили в Гослесагентстве.

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