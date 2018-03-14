В женщина стала свидетелем воровства в автобусе № 90.

Один из ромов приставил к ней нож, чтобы она молчала, а воровка вытащила у мужчины кошелек, передает " оперативный" на странице в , передает

"На Героев Космоса в дверь входят трое: две женщины и мужчина. И хотя цвет волос они сменили на белый, все равно видно, что это цыгане. Понимая, что сейчас будет, я прижимаю сумку к себе, беру телефон в руки и застегиваю карманы", - рассказала пассажирка.

Рядом с ней стоял мужчина с сумкой на плече.

"Я прямо своими глазами вижу, как одна из цыганок лезет к нему в сумку. За свои 33 года я никогда не видела, как они "работают". Я и подумать не могла, что так нагло. Мое лицо выдает возмущение и как только я открываю рот, чтобы заорать на весь автобус - чувствую что-то острое упирается мне в живот. Опускаю глаза и вижу, как человек, который зашел с ними, наставил мне нож", - отметила женщина.

На следующей остановке, когда ромы вышли, она начала плакать.

"Самое гадкое то, что первым ко мне подошел человек, которого они только что нагло ограбили и спросил "Что случилось? Помощь какая нужна? Они тебя обокрали?". В этот момент я еще больше заплакала. Понимаете, я просто промолчала под страхом, а он готов был реально помочь мне в аналогичной ситуации. Через остановку я вышла, просто села на лавочке и еще минут 20 тупо плакала. Реально руки трясутся до сих пор", - рассказала киевлянка.

Также она нашла видео, на котором, вероятно, эти же воры, но уже с другим цветом волос.















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