Что делать с вросшим ногтем, если вы панически боитесь врачей По теме: Вросшие ногти на ногах действительно распространенное явление, но это не снимает ту боль и дискомфорт, которые они вызывают, пишет со ссылкой на . Вросшие ногти на ногах (онихокриптоз) возникают, когда край ногтя врастает в сторону ногтевого ложе, что приводит к боли и опуханию. Чаще только такое случается на большом пальце. Вы рискуете столкнутся с онихокрипозом, если: ваши ногти на ногах слишком короткие или края не прямые;

вы носите узкие носки, которые сжимают кожу вокруг ногтя или слишком тесную обувь, которая оказывают давление на ваш пальцы;

у вас часто потеют ноги, что делают кожу вокруг ногтей мягкой, а значит облегчает наступление онихокриптоза;

вы сильно ударились пальцем или повредили его. Некоторые люди (к сожалению!) рождаются с "веерообразными" ногтями, которые, естественно, имеют тенденцию врастать. Позаботьтесь о своих ногтях. Если о вросшем ногте вовремя не позаботится, начнется заражение и палец загноиться. В некоторых случаях инфекция может распространяться в кости. Если вы видите, что такое уже случилось, вам нужно сразу же обратиться к врачу - в таких случаях крайне не рекомендуется попробовать избавиться от вросшего ногтя дома, так как есть вероятность осложнений. Когда вросший ноготь не заживает или продолжает расти, ваш врач может удалить часть вашего ногтя с кожей, растущей на нем (частичное отталкивание ногтей); использовать химические вещества или электрический ток, чтобы избавиться от опасной области. Также для инфицированного пальца назначаются антибиотики. Если вы не находитесь в категории риска, есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать дома, чтобы справиться с вросшим ногтем. Смягчите кожу вокруг ногтя при помощи оливкового масла и аккуратно оттолкните ноготь ватной палочкой.

Смочите ее антисептиком и поместите под край вросшего ногтя. Вы также можете поместить зубную нить под ноготь, чтобы помочь ему правильно расти.

Также может помочь мягкий массаж участка кожи, в которую начинает врастать ноготь. Это уменьшит боль и поможет отделить складку кожи от ногтя.

Чтобы предотвратить инфекцию, держите ноги в чистоте и регулярно меняйте носки.

Чтобы уменьшить боль и отеки следует замачивать стопы в теплой воде три-четыре раза в день. Убедитесь только, что вы хорошо высушили ноги.

Согласно Аюрведе, люди с капхой (преобладанием элементов земли и воды) и ватой (преобладанием пространства и воздуха) имеют более крепкие ногти, следовательно, более склонны к их врастанию. Аюрведа рекомендует замачивать вросший ноготь в теплой воде и наносить масло чайного дерева и нима под ногти для лечения.

Также можно держать ноги в теплой воде с добавлением настойки календулы и зверобоя около получаса каждый день.

Гомеопатия рекомендует принимать препараты сульфата Хепара (сульфид кальция Ганемана) или кремния в течение примерно двух недель, чтобы уменьшить воспаление из-за вросшего ногтя.

Эфирные масла, такие как масло лаванды и чайного дерева, также могут помочь. Смешайте одну каплю каждого масла и, используя ватный тампон, наносите на пораженный участок не реже двух раз в день. Эфирные масла помогут успокоить и дезинфицировать область. Вы можете добавить две капли масла лаванды и чайного дерева в ванну для ног. Как предотвратить: Носите удобную обувь, с достаточным пространством в носке. Избегайте слишком тесной, особенно во время занятия спортом.

Замочите ноги в воде, чтобы смягчить ногти, прежде чем обрезать их. Не обрезайте ногти слишком близко к коже. Вместо этого убедитесь, что вы обрезаете прямо сверху, не округляя углы.

Мойте, тщательно сушите и увлажняйте ноги каждый день. К слову, пемза хорошо помогает удалить мертвую кожу.











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