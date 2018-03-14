Комфортный, чистый отель с безупречным сервисом — обязательное условие путешествия мечты. Однако это не только место, где можно заниматься сексом, спать до полудня, опустошать мини-бар, а потом как ни в чем не бывало спускаться на завтрак.

Это еще и опасности на ровном месте — хотя, казалось бы, вы попали в самое безмятежное место в мире — а еще антисанитария, ночная борьба с кровососущими паразитами, ограбления и много чего неожиданного. Как сходу определить, какие скелеты (и не только в шкафу) хранятся в милых глазу номерах. Разбираемся по порядку, пишет со ссылкой на .

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПУЛЬТ, ТЕЛЕФОН И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Даже убираясь дома, мы забываем о телефонных трубках, выключателях и ТВ-пультах. Случается, что их не дезинфицируют и в отелях, хотя именно на них остается огромное количество микробов. Например, на пульте в гостинице может обитать столько же бактерий, сколько под ободком унитаза или у слива раковины. Поэтому захватите с собой дезинфицирующие салфетки. К слову, когда вы, все-таки, ими в последний раз протирали хотя бы свой мобильный телефон?

СТАКАНЫ И КРУЖКИ

Порой грязные стаканы в номерах просто ополаскивают или дезинфицируют, да так, что часть моющего средства остается на посуде. Пить из нее врагу не пожелаешь, следовательно если посуда и столовые приборы умышленно не запакованы или их чистота вызывает у вас сомнение, хорошенько помойте их с соответствующим средством.

ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК

Есть ли на двери в ваш номер глазок? Если у него нет крышки, с помощью оптического оборудования номер можно просматривать извне. Вряд ли у вас под рукой окажется черная изолента, но если постараться, предательское отверстие можно заткнуть бумагой. А по-хорошему, если вы боитесь, что в гостинице за вами устроят слежку, требуйте другой номер.

НАВОЛОЧКИ И СТЕГАНЫЕ ОДЕЯЛА

Даже в самых бюджетных отелях и хостелах умеют стирать белье. Однако кто меняет покрывала, теплые пледы или стеганые одеяла? Не поленитесь перед сном полностью украсть с кровати покрывало, а теплое одеяло заправить в пододеяльник.

КЛОПЫ

Даже самые дорогие отели не застрахованы от появления постельных клопов. Особенно ими славится французская столица — там массовые атаки паразитов почему-то происходят регулярно. Зайдя в номер, первым делом изучите его на присутствие кровососов — они селятся под матрасами, на спинках кроватей и на полках для багажа.

ЧИСТОТА ПОЛОВ

Другая напасть — грибок и плесень на стенах и на полу, которые иногда не разглядеть невооруженным глазом. Как бы чисто не выглядел пол вашего номера, лучше всегда быть в тапочках, шлепанцах или носках. К слову, не забудьте захватить обувь, в которой вы принимаете душ в после тренировки. Потому что душевая кабина или ванна недорогого отеля вряд ли будет намного чище пола душевой вашего фитнес-клуба.

НЕЗАЩИЩЕННЫЙ WI-FI

Чаще только отельеры (кстати, как и рестораторы) настраивают Wi-Fi с незашифованным соединением. Это значит, что когда вы подключаетесь с сети, все данные, которые вводите, можно перехватить с помощью сниффера — бесплатной программы для взлома сетей. Конечно, совсем не пользоваться беспроводным интернетом не получится. И если можно закрыть глаза на пароли от почты или аккаунтов в соцсетях, попавшие в руки мошенников (выгоды им от этого никакой), то никогда и ни при каких обстоятельствах не вводите данные кредитных карт, используя отельный Wi-Fi — здесь простор для технически подкованных воров будет бескрайним.

ТАБЛИЧКА «НЕ БЕСПОКОИТЬ»

Когда уходите, оставляйте на двери табличку «Не беспокоить». Так вы создадите чувство, что в номере постоянно кто-то есть, чем смутите потенциальных грабителей.

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