18, 22 и 26 марта украинцев накроют мощные магнитные бури. В эти дни большинство ощутит негодование – головную боль, слабость, раздражительность, сонливость и пр. Ведь геомагнитные возмущения земли сказываются на состоянии сосудов и кровотока, следовательно реакция может быть совершенно разной, пишет со ссылкой на .

Но всех неприятных ощущений можно избежать, если вовремя принять меры. Врач Виктор Литвиненко рассказал, что нужно делать.

Хорошо высыпайтесь

Накануне и в дни магнитных бурь позаботьтесь о достаточном количестве сна. Так, постарайтесь лечь спать на час-полчаса раньше обычного.

Как известно, во время сна все органы и системы отдыхают и "перезагружаются", следовательно негативное влияние внешних факторов (в том числе и магнитных бурь) снижается.

Примите бодрящий душ

Начинайте свое утро с контрастного душа.

На протяжении всей процедуры меняйте температуру воды от холодной к горячей. Это позволит предотвратить головокружение и головную боль из-за магнитных бурь, поскольку контрастный душ улучшает циркуляцию крови и повышает адаптивные способности организма.

Полюбите мяту

В дни геомагнитных возмущений запаситесь мятными леденцами или чаем, и в течение дня позволяйте себе полакомиться минимум трижды.

В мяте содержится ментол, который помогает унять боль и негодование за счет своего сосудосуживающего и нормализующего кровоток эффекта.

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