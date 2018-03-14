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|Врач рассказал, как помочь себе в дни магнитных бурь
|14.03.2018 15:01
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18, 22 и 26 марта украинцев накроют мощные магнитные бури. В эти дни большинство ощутит негодование – головную боль, слабость, раздражительность, сонливость и пр. Ведь геомагнитные возмущения земли сказываются на состоянии сосудов и кровотока, следовательно реакция может быть совершенно разной, пишет со ссылкой на .
Но всех неприятных ощущений можно избежать, если вовремя принять меры. Врач Виктор Литвиненко рассказал, что нужно делать.
Накануне и в дни магнитных бурь позаботьтесь о достаточном количестве сна. Так, постарайтесь лечь спать на час-полчаса раньше обычного.
Как известно, во время сна все органы и системы отдыхают и "перезагружаются", следовательно негативное влияние внешних факторов (в том числе и магнитных бурь) снижается.
Начинайте свое утро с контрастного душа.
На протяжении всей процедуры меняйте температуру воды от холодной к горячей. Это позволит предотвратить головокружение и головную боль из-за магнитных бурь, поскольку контрастный душ улучшает циркуляцию крови и повышает адаптивные способности организма.
В дни геомагнитных возмущений запаситесь мятными леденцами или чаем, и в течение дня позволяйте себе полакомиться минимум трижды.
В мяте содержится ментол, который помогает унять боль и негодование за счет своего сосудосуживающего и нормализующего кровоток эффекта.