Врачи назвали 5 самых опасных продуктов для здоровья человека.

Результаты проведенной специалистами проверки показали наличие в них большой концентрации бактерий, которые могут вызвать аллергии и разного рода интоксикации, пишет со ссылкой на ““.

Вредными для здоровья могут оказаться фрукты, овощи и зелень, и все из-за обилия влаги, которая создает благоприятную среду для размножения бактерий.

Заправки для салатов способствуют обогащению питательной среды для микроорганизмов. Далее в списке оказалась рыба и морепродукты.

На третьем месте находится мясо без обработки. В сыром мясе сохраняются не только много бактерий, но и гельминты разных видов.

Четвертый пункт в списке заняли куриные яйца. Они требуют термообработки перед употреблением до своей полной готовности.

Последнее место занял рис. Если держать его в комнатной температуре после приготовления, на нем быстро начинают развиваться бактерии, что может привести к кишечным заболеваниям.

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