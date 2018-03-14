Неполитические Сводки
- В Киеве на ходу загорелся троллейбус
- Сбежавшая в Россию Седокова похвасталась аппетитными формами
- Журналисты выяснили, с кем встречается бывший муж Дженнифер Энистон
- Пропадает желание жить: дочь главного пиарщика Путина сделала страшное признание
- Отравление Скрипаля: Великобритания приостанавливает двусторонние связи с РФ
|Продукты-убийцы: медики назвали самую опасную пищу
|14.03.2018 15:17
|
Врачи назвали 5 самых опасных продуктов для здоровья человека.
Результаты проведенной специалистами проверки показали наличие в них большой концентрации бактерий, которые могут вызвать аллергии и разного рода интоксикации, пишет со ссылкой на ““.
Вредными для здоровья могут оказаться фрукты, овощи и зелень, и все из-за обилия влаги, которая создает благоприятную среду для размножения бактерий.
Заправки для салатов способствуют обогащению питательной среды для микроорганизмов. Далее в списке оказалась рыба и морепродукты.
На третьем месте находится мясо без обработки. В сыром мясе сохраняются не только много бактерий, но и гельминты разных видов.
Четвертый пункт в списке заняли куриные яйца. Они требуют термообработки перед употреблением до своей полной готовности.
Последнее место занял рис. Если держать его в комнатной температуре после приготовления, на нем быстро начинают развиваться бактерии, что может привести к кишечным заболеваниям.