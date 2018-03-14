Дочь пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась на травлю в сети.

Заявление Песковой опубликовал у себя на Facebook член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян, передает со ссылкой на .

"В течение последних двух лет я являюсь жертвой ежедневного кибербуллинга. Оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие", - пожаловалась Пескова.

"...малейшая моя ошибка поднимает новый вал ненависти, пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще. Такова сила кибербуллинга", - отметила она.

Девушка добавила, что ее "блоги не несут никакой политической нагрузки. По крайней мере, я ее никогда в своих текстах не подразумеваю".

"В реальности все обвинения не имеют ко мне как к личности никакого отношения. Адресатом этого потока ненависти являются разномастные политики. Именно им следует задуматься почему люди в России озлоблены и почему кибербуллинг в России принял такие масштабы. Я убеждена, что в ответ возведением новых ограничительных стен в киберпространстве ситуацию не переломить. Повышение качества жизни людей и как следствие повышение общего уровня культуры единственное возможное решение всех проблем", - резюмировала она.















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