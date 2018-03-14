Приватизация всех государственных банков Украины может произойти через несколько лет

Об этом сообщила заместительница Министра финансов Оксана Макарова, передает со ссылкой на .

«Все четыре государственных банка – , Приватбанк, и должны быть приватизированы максимум через пять лет, в 2022-м году», – отметила она.

В то же время эксперты обратили внимание на то, что особый контроль нужен будет за учреждениями с «плохими» кредитами, которые находятся на балансах государства, ведь в их активах находится около 600 миллиардов гривен.

Напомним, украинским банкам разрешили выдавать гражданам наличные средства через кассу без наличия паспорта. Об этом журналисты со ссылкой на руководителя департамента финансового мониторинга Национального банка Игоря Березы.

Теперь банки будут собирать все сведения о человеке, необходимые для его верификации. Поэтому проводить повторное обследование при получении средств через кассу при помощи паспорта будет необязательно.

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