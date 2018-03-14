Идеальна я фигура – не роскошь, это скорее достояние девушки. Чтобы её прорисовать приходиться тратить массу усилий: отказаться от сладкого, полюбить спорт, высыпаться и многое другое.

Когда дело доходит до летнего сезона и нужно показать свою фигуру в минимальном количестве одежды – купальнике, девушки хватаются за голову, пишет со ссылкой на .

Вот тут-то представительницы прекрасного пола вспоминают не только съеденные торты на праздники и прогулы тренировкок, но и незнания в купальной отрасли. Какой купальный костюм подходит тому или иному типу фигуры? Актуальный вопрос в любое время года. Для тех, кто любит погреться на солнышке в теплых странах зимой и для тех, кто ждет лета 2018, чтобы показать свои идеальные пропорции в модном купальнике. Учиться выбирать купальник никогда не поздно.

Как выбрать купальник

Перво-наперво нужно понимать, какой купальник вы сами хотите. Ориентируйтесь изначально не на тип фигуры, это важный аспект и к нему мы дойдем. Берите во внимание личные предпочтения, от них и отталкивайтесь. Можете посмотреть фото, какие купальники любят модели, фотомодели, звезды сцены и кино. Обратить внимание на купальники для большого и маленького бюста. Перебрать варианты: сдельный, раздельный, бикини, бикини-бандо, спортивный, с юбочкой или корректирующий. Еще присмотритесь к расцветке и прочему. Цвет и безделушки тоже играют роль. Яркие, сдержанные, в пастельных тонах, есть вставки, рисунки или нет. Застежки, резинки, завязки или, наоборот, без бретелек, лямок, шлеек. Набросайте варианты, а дальше уже изучайте свою фигуру вдоль и поперек, чтобы из массы найти подходящий вариант пляжной одежды именно вам.

Девушки часто зацикливаются на цене, стараются меньше заплатить за один купальник, но при этом берут сразу несколько. Такой запас впрок может сыграть злую шутку. Не обходите стороной дорогие купальники. Если выбрать один по большой цене, но правильный, подходящий именно вам, то из него можно вообще не вылезать. Сегодня так много модных купальников, что глаза разбегаются. При этом мы выбираем импульсивно, а важно с расстановкой и знанием дела.

Какой купальник выбрать с маленькой грудью

Если у вас маленькая грудь, а на море хочется не отставать от пышногрудых красавиц. Все в ваших руках. Главное подобрать купальник, который раскроет, подымет, сфокусирует внимание и просто добавит вам уверенности в себе. Рассмотрим особенности выбора купальника, если у девушки маленькая грудь.

Для открытого купальника важно, насколько данная модель стильная. Подкладка и яркий цвет придадут объём. В этом случае складочки, рюшки, вставки не будут лишними. Они и внимание отвлекают и вносят изюминку. Делайте выговор на своих преимуществах. Красивые бедра, одно из них. Открытый низ берет все внимание на себе, при этом верх лучше пусть будет закрытым.

Спортивная фигура и маленькая грудь, совместимые понятия. Таким девушкам идеально подойдет раздельный купальник. Подтянутые формы и потрясающий загар – вот ваше оружие. Ну а такой купальник как бандо без бретелей идеально подходит для маленьких грудей и увеличивает шансы блеснуть на пляже.

Как выбрать купальник по фигуре

Когда основные детали учтены, а предпочтения обозначены. Переходим к основной задаче: какой купальник подойдет именно вашему типу фигуры? Рассмотрим разные варианты.

1. Яблоко. Типичная представительница Ренессанса, с округлым животом. Всё при ней и с этой радостью так не хочется расставаться, даже с выступающим животиком. В данном случае важно скрыть все лишнее, но при этом сделать серьезный выговор на главном достоинстве. Высокие трусы с легкостью визуализируют фигуру-яблоко в песочные часы. Если бюст маленький и его хочется увеличить, то чашечки лифа должны быть с уплотнением.

2. Песочные часы это тот самый идеальный тип фигуры, к которому все девушки стремятся. Трусики с завязками подчеркнут вашу осиную талию. Бандо без бретелек - хороший вариант для девушек с такой фигурой. Глубокое декольте в сдельном купальнике еще больше подчеркнет ваше достоинство - изящную талию.

3. Как быть представительницам типа груша, треугольник или гитара? Запомните: шикарные бедра – это фишка груши. Делайте выговор на бюсте. Выбирайте яркие расцветки. Пусть верх отвлечет внимание от низа, но при этом аккуратно “упакуйте” свои бедра в сдержанные тона плавок с низкой посадкой. А вообще не нужно стыдиться своих бедер, сделайте их своим союзником.

4. Прямоугольнику сложно выделить талию. Лиф выбирайте красивый, с подымающим эффектом, а низ V-образной формы. Слитные или сплошные купальники девушкам с таким типом фигуры лучше выбирать с яркими пинтами. При этом в области талии должен преобладать более мелкий рисунок.

5. Перевернутый треугольник. В целом по пропорциям талия и бедра все идеально. Но вот верх кажется объёмным. Большая грудь, широкие плечи, как у пловчихи, иногда доводят девушек до отчаяния. На самом деле никакой проблемы нет. Толстые бретельки и завязки на боках спасают ситуацию. Красивый вырез на груди так же подойдет. Ваша задача перенести внимание от верха к нижней части тела. Бедра и красивые ноги теперь ваше главное оружие.

Определить свой тип фигуры важно. Ведь тогда вы сможете узнать, какие именно купальники вас стройнят, а какие наоборот добавляют объёмы. Совместный и утягивающий купальники подойдут дамам с неярко выраженной талией. Раздельные или закрытые купальники на завязках – девушкам с большой грудью, обычными бедрами или типичной представительнице песочных часов. Маленькую грудь завуалируют лучшие модели бандо и плавки шортиками.

Как правильно выбрать купальник

Пляжный сезон уже близко. И время думать не только о том, какая фигура вырисовывается после зимней спячки, но подбирать варианты идеального купальника. Для худых и толстых, для застенчивых и развязных, для пышногрудых дам и девушек с маленькой грудью, для всех есть масса вариантов купальников. Выбирать фасоны все же лучше не онлайн, а вживую. Важно учитывать ряд нюансы. Иначе можно испортить положение.

Что нужно знать и на что ориентироваться при выборе купальника? Типы фигуры. Название тех или иных видов купальников: танкини, спортивные, сдельные, совместные, монокини, корректирующие, плавки шортами. Виды купальных костюмов сориентируют вас по своим параметрам. Бывают купальники для полных, для подростков или маленьких девушек с тонкой талией. Подбор индивидуален. Одной девушке с типом фигуры, например грушевидной, подходит определенный вид купальника, а другой – этот же не подходит. Это говорит о том, что есть очень много нюансов, на которые следует обращать внимание.

На пляже вы встретите массу красивых купальников, но не всем обладательницам подходит эта одежда. Девушки часто выбирают купальный костюм, основываясь исключительно на визуальной картинке, или придерживаются понятия “модный - не модный”. Но при этом забывают о типе своей фигуры. Модные фасоны женских моделей – это не гарантия успеха. А вот здравый подход и женские хитрости правильного купальника - сделают вас звездой пляжа.















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