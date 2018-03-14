Украине и Польше не следует откладывать продолжение исторической дискуссии. Об этом на форуме "Европа-Украина" заявил спикер польского Сейма Марек Кухцинский, передает со ссылкой на .

По словам Кухцинского, в отношениях между Польшей и Украиной существуют определенные исторические "счета", по которым необходимо рассчитаться, и для этого нужно поднимать сложные темы. Он подчеркнул, что отношения между странами должны строиться на исторической правде, а также заверил Украину в поддержке ее евроинтеграции.

Кроме того, Кухцинский отметил угрозу для Европы и, в частности, для Украины, которую представляет собой проект газопровода "Северный поток-2". Также спикер польского Сейма заявил о необходимости создания общей с Украиной пограничной и железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в польском Сейме обсудят роль России в провокациях в Украине и Польше. Соответствующую информацию должны представить руководители Агентства внутренней безопасности, Агентства разведки, Службы военной контрразведки и Службы военной разведки Польши.

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