Погода, Новости, загрузка...
Замужняя Ратаковски опять сняла с себя все (фото)
14.03.2018 18:26
Замужняя Ратаковски опять сняла с себя все (фото) По теме:

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая недавно неожиданно вышла замуж, поделилась с поклонниками очередной откровенной фотографией.

Снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает со ссылкой на .

В кадре модель запечатлена топлес, обнаженную грудь Эмили прикрыла руками.

Пикантная фотография супермодели получила более 1,3 млн лайков менее чем за сутки. Подписчики Ратаковски оставили более 14 тыс. комментариев, в которых рассыпались в комплиментах по поводу внешнего вида Эмили.

 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить