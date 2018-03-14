Уволенный накануне с должности госсекретаря Рекс предупредил о "тревожном поведение и действиях со стороны российского правительства".

Об этом он сказал, выступая перед журналистами с прощальной речью, передает со ссылкой на .

"Много работы остается по реагированию на тревожное поведение и действия со стороны российского правительства... Россия должна тщательно оценить, соответствуют ли ее действия интересам русского народа и мира. Продолжение их нынешней политики, вероятно, приведет к большей изоляции. Никто в этом не заинтересован", - сказал .

14 марта президент Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря. На его место назначили директора Майка Помпео.

возглавлял Госдепартамент с 20 января 2017 года. Слухи о его отставке ходили с июля прошлого года.

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