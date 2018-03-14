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|Австрия выделила на поддержку переселенцев в Украине более 5 млн евро за три года
|14.03.2018 19:37
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За последние три года правительство Австрии выделило более пяти миллионов евро на помощь внутренне перемещенным лицам в Украине.
Об этом заявил президент Украины во время экономического форума "Австрия - Украина", передает со ссылкой на .
"Я благодарен, что наши отношения (с Австрией - ред.) являются уникально положительными и в экономической, и в сфере безопасности, и в политической, и гуманитарной сферах. Австрия за последние три года выделила более 5 миллионов евро на помощь внутренне перемещенным лицам", - заявил Порошенко.
Напомним, сегодня, 14 марта, Порошенко после встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом заявил, что Австрия не признает выборы Российской Федерации в оккупированном Крыму. Страна не направит своих наблюдателей на выборы.
В свою очередь, 12 марта высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает выборы в Крыму.