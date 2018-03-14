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|Саакашвили в ближайшее время вернется в Украину, - адвокат
|14.03.2018 21:21
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Лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили в ближайшее время вернется в Украину. Об этом заявил его адвокат Роман Чернолуцкий, передает со ссылкой на .
"Я вам гарантирую, что до конца года мы отстоим его право относительно незаконно лишенного гражданства, а также будем стараться закрыть эту фейковое сфабрикованное уголовное дело и статус-кво восстановить. Я вам обещаю, что в ближайшее время вернется в Украину", - сказал он.
Напомним, ранее Саакашвили заявил, что вернется в Украину раньше, чем через 3 года.
"Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой, в Украину уже совсем скоро, гораздо раньше, чем через три года", - заявлял Саакашвили. Он сказал, что считает свою депортацию из страны манипуляцией представителей власти.
Отметим, Саакашвили запретили въезд в Украину сроком на три года - до 13 февраля 2021 года.