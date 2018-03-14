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- Рома-Шахтер, римляне принесли на стадион флаг "ДНР"
|Рома-Шахтер, римляне принесли на стадион флаг "ДНР"
|14.03.2018 21:45
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Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов - на секторе "Ромы" был замечен флаг так называемой "ДНР".
О событии, информирует общество Supporters Ukraine на своей странице в Facebook, передает со ссылкой на .
"Эй, FARE! Матч - . Болельщики Ромы пронесли на стадион тряпку в виде флага" ДНР ", - написали администраторы сообщества.
FARE -организация, что борется с расизмом и ксенофобией.
"Надеемся, что футбольный клуб за это понесет наказание", - надеются авторы.
Наряду с названием украинского клуба разместили флаг ДНР. Анонсируя ближайшие контрольные матчи, "Кайсар" отметил, что 9 февраля сыграет товарищеский матч с донецким "Олимпиком". При этом напротив украинского клуба был флаг "ДНР"