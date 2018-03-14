Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что реакция Кремля на отравление в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери свидетельствует об ответственности России,передает со ссылкой на .

"Они отнеслись к применению военного нервно-паралитического агента в Европе с сарказмом, презрением и пренебрежением. Поэтому нельзя сделать иного вывода, чем тот, что Россия виновна в попытке убийства Скрипача и его дочери, а также в угрозе жизни других британских граждан в Солсбери, в частности полицейского Ника Бейли. Это незаконне применение силы со стороны России против Великобритании. И как я уже говорила, это произошло на фоне российской агрессии в Европе и за ее пределами", - заявила Мэй на выступлении в Парламенте Великобритании.

Россия незаконно применила химическое оружие, которое незаконно производила. участвует в Конвенции по запрещению химического оружия. Мэй пообещала поставить вопрос о том, уничтожила Россия свою химическое оружие на заседании Совета безопасности .

Бывшего полковника Главного разведывательного управления России 66-летнего Сергея Скрипаля и его дочь 33-летнюю Юлию нашли без сознания на скамейке возле торгового центра в английском Солсбери 4 марта. Мужчина тайно работал на спецслужбы Великобритании в 1995-2004 годах. После ареста в его обменяли на задержанных в российских шпионов. Затем он вместе с семьей переехал в Англию. Скрипача могли отравить российские спецслужбы, предполагает следствие. 7 марта прежний Скрипач и Юлия впали в кому. Офицер местной полиции Ник Бейли также впал в кому, но 8 марта ему стало лучше и он смог говорить. Бейли первым приехал на вызов к торговому центру, рядом с которым на скамейке обнаружили пострадавших.

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