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В рыбе из столичного супермаркета нашли червя
14.03.2018 23:23
В рыбе из столичного супермаркета нашли червя По теме:

Пользовательница Facebook нашла в рыбе червя,передает со ссылкой на .

"Вчера купила в Novus (на Здолбуновской) тушку трески. Сегодня начала готовить и увидела какую-то нить в куске рыбы. Потянула. И держите - червь! Ужас! Без комментариев!" - написала Тамара Рудяченко.

"Опасно теперь покупать рыбу, можно набраться различных глистов!" - пишут в комментариях.

 

 







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