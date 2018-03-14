Пользовательница Facebook нашла в рыбе червя,передает со ссылкой на .

"Вчера купила в Novus (на Здолбуновской) тушку трески. Сегодня начала готовить и увидела какую-то нить в куске рыбы. Потянула. И держите - червь! Ужас! Без комментариев!" - написала Тамара Рудяченко.

"Опасно теперь покупать рыбу, можно набраться различных глистов!" - пишут в комментариях.

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