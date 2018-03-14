Неполитические Сводки
- Украине нужны немедленные выборы - Бессмертный
- "Бавария" ожидаемо присоединилась к четвертьфиналистам Лиги чемпионов
- МИД готовит отмену договора о дружбе с Россией и выход из СНГ
- В рыбе из столичного супермаркета нашли червя
- "Челси" - команда высокого уровня. Но для плей-офф Лиги чемпионов нужно быть в оптимальной форме"
|В рыбе из столичного супермаркета нашли червя
|14.03.2018 23:23
|
Пользовательница Facebook нашла в рыбе червя,передает со ссылкой на .
"Вчера купила в Novus (на Здолбуновской) тушку трески. Сегодня начала готовить и увидела какую-то нить в куске рыбы. Потянула. И держите - червь! Ужас! Без комментариев!" - написала Тамара Рудяченко.
"Опасно теперь покупать рыбу, можно набраться различных глистов!" - пишут в комментариях.
Поделитесь статьей с друзьями