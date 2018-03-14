Предложения и анализ о приостановлении или денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией подготовило .

Также в проводят анализ соглашений в рамках , заявила пресс-секретарь Марьяна Беца,передает со ссылкой на .

"Относительно договора Украины подготовило предложения и анализ относительно возможной полного или частичного прекращения договора или денонсации. Мы подготовили различные опции. Окончательное решение будет приниматься президентом", - рассказала она.

Сейчас ведомство подготовило также предложения по выходу из .

"Украина имеет цель выход из , окончательное решение еще не принято. Нам необходимо понять, какие сделки важные для наших граждан, и мы продолжаем этот анализ", - пояснила пресс-секретарь Беца.

Всех, кто будет помогать организации нелегитимных выборов российского оккупанта в Крыму, должны ждать санкции - как национальные, так и европейские. В частности, запрет въезда в ЕС. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Павел Климкин.

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