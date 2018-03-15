Банк "Хрещатик", который должны были ликвидировать по решению Нацбанка, не восстановит работу. Хотя высший суд признал незаконными действия .

Об этом говорит Ростислав Кравец, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры",передает со ссылкой на .

"Суд признал, что проводил ненадлежащий контроль деятельности банка "Хрещатик". Для владельцев банка решения существенных значения не имеет. Они будут нести ответственность за действия, которые привели к неплатежеспособности банка. Кредиторы банка смогут получить компенсацию за нанесенный убыток. Кроме того, НАБУ должно привлечь руководство Нацбанка к уголовной ответственности за покрытие проблем банка "Хрещатик" и бездействие".

Адвокат считает, что вкладчики смогут вернуть свои средства.

"Теперь с юридической стороны продажа активов банка была незаконна. Их можно вернуть, если обжаловать решение в суде. Даже заемщикам, имущество которых служило залогами в других кредитах. Возобновить работу банк "Хрещатик" не сможет. В подобной ситуации были и другие учреждения, в частности банк "Укрпромгаз", "Финансы и кредит". Тогда также был виноват в доведении до неплатежеспособности, а вкладчики потеряли деньги. Люди сейчас подают иски против , чтобы взыскать свои средства. Эти дела в процессе, но шансы на выигрыш довольно значительные".

5 апреля 2016 года признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию. Также в Фонде гарантирования вкладов сообщили, что комплексный анализ неплатежеспособного банка "Хрещатик" свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму более 2,5 млрд грн.

24,9% акций банка принадлежали Киевской городской государственной администрации. Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

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